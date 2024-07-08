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Kavurucu sıcağa karşı çözümü tarladaki karpuzları tek tek gazeteyle sarmakta buldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 09:10 Güncelleme: 08.07.2024 09:10
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Kavurucu sıcağa karşı çözümü tarladaki karpuzları tek tek gazeteyle sarmakta buldu

Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan karpuz hasadıyla birlikte damak çatlatan lezzet tarladan 10 ile 15 TL arasında alıcı buluyor. Kavurucu sıcakların mevsim normallerinin üstünde gittiği bu günlerde üretici tarladaki karpuzları tek tek sararak sıcağa karşı korumaya aldı.

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