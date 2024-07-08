08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Damatların biri terledi diğeri sevindi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 13:52 Güncelleme: 08.07.2024 14:00
ABONE OL
Damatların biri terledi diğeri sevindi

Karabük'te iki arkadaş gelin arabasının önünü kesme amaçlı tavla oynayarak damattan bahşiş alırken, başka bir düğünde ise damadın arkadaşları 40 metre uzunluğunda para taktılar.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör