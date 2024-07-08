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O ilde 15 gün yasak kararı! Valilik resmen duyurdu...

Giriş: 08.07.2024 14:26 Güncelleme: 08.07.2024 14:26
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O ilde 15 gün yasak kararı! Valilik resmen duyurdu...

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde açık hava toplantılarının ve gösteri yürüyüşleri 1 Temmuz'dan itibaren 15 gün süreyle yasaklandı. İşte açıklamanın detayları...

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