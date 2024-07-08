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Amasya'da kargodan 80 litre kaçak alkol çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 08.07.2024 16:30
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Amasya’da kargodan 80 litre kaçak alkol çıktı

Amasya'da kargo kutusunda 80 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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