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Kuş cenneti Arin Gölü'nde kuraklık tehlikesi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 11:09 Güncelleme: 08.07.2024 11:10
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Kuş cenneti Arin Gölü’nde kuraklık tehlikesi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, düzensiz sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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