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Şehir magandaları iş başında: Sahildeki tuvaletlere zarar verildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 12:27 Güncelleme: 08.07.2024 12:27
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Şehir magandaları iş başında: Sahildeki tuvaletlere zarar verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahiline konulan tuvaletler, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

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