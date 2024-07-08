Ehliyet almak isteyenler dikkat! Direksiyon sınavında yeni düzenleme yolda! İşte değişiklikler...

EĞİTİM KALİTESİ ARTACAK

Tepeöz, 2016'da çıkan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nden sonra sınavın tek parkurda yapıldığını, kursiyerlerin parkur alanını ezberlediğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan yeni yönetmeliğe iki alternatifli parkuru yazdırdıklarını aktaran Tepeöz, "İkinci parkur, kursiyerin daha iyi öğrenmesini ve daha çok araç kullanmasını sağlayacak. Bu sayede eğitimin kalitesini artırmış olacak." diye konuştu.