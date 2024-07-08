Hakkari’de kaza! Araçlar birbirine girdi

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu üzerinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve araçların plakaları öğrenilemeyen kazada, otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.