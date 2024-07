3 ilde sel 2 ölü! Samsun, Ordu ve Muş’ta yoğun yağışın ardından acı haber...

AFAD BÖLGEDE

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu'da yağışlar öncesi sıkı tedbirlerin alınarak olumsuzlukların en aza indirildiğini belirtti.

Teyakkuz halinin hala devam ettiğini aktaran ve vatandaşların tüm uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Dün ve bugün için Samsun ve Ordu illerimizde turuncu alarm verilmişti. Dün Samsun'daydık. Orada her hangi bir can kaybı olmadan bu turuncu alarm atlatılmış oldu. Ordu'da da dün itibar ile sarı ikaz verilmişti. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile diğer paydaşlarımız ile Ordu'da güçlü bir tedbir alındığını gördük. 500'ün üzerinde personel ve yaklaşık 250-300 araç parkı ile riskli bölgelerde teyakkuz halinde beklendi. Şuan için Ordu genelinde İkizce ilçesi de dahil olmak üzere büyük bir sorun şimdilik gözükmüyor. Ama bu durum tedbirleri de hafifleteceğimiz anlamına gelmiyor. Risk ortadan kalkana kadar. İkazlar ortadan kalkana kadar tüm vatandaşlarımızın devlet tarafından verilen tüm uyarılara uymalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz dere yataklarından uzak dursunlar. 15 cm'lik debisi olan bir akarsu insanın ayağını yerden kesebiliyor. 35 cm'lik debisi olan bir su ise bir aracın tekerini yerden kesebiliyor. Bu durumlar dikkat edilmediğinde olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla lütfen vatandaşlarımız bu uyarılara riayet etsinler. Yeter ki can kaybı olmasın. Bizim amacımız can kaybının önüne geçmek. Maalesef dün itibari ile Çaybaşı ilçemizde bir can kaybı yaşandı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu aşırı yağışlarda olumsuzlukları en aza indirmek için tedbirleri alan başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."