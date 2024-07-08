3 ilde sel 2 ölü! Samsun, Ordu ve Muş'ta yoğun yağışın ardından acı haber...
Samsun, Ordu ve Muş'ta şiddetli yağışın ardından yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybederken, mahsur kalan 34 kişi yoğun tahliye çalışmalarının ardından tahliye edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapıldığını da belirtti. İşte detaylar...
TOPLAM 60 İHBAR YAPILDI
Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle Samsun ve Ordu için turuncu uyarıda bulunduğunu, uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapıldığını anımsattı.
Samsun'un, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplam 60 ihbar alındığını aktaran Yerlikaya, "Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Samsun'da 460 araç, 656 personel, 25 motopomp ve 7 dalgıç pompayla sele müdahale edildi." bilgisini verdi.
ORDU'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ordu'nun Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındığını, çalışmalarda toplam 695 personel, 284 aracın görev aldığını belirten Yerlikaya, Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.
MUŞ'TAN DA ACI HABER
Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda da 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalara katılan AFAD personelimize, belediyelerimize, emniyet ve jandarmamıza, DSİ ve kara yolları ekiplerimize, sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın yaptığımız uyarılara hassasiyetle uyması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
ORDU'YU SEL VURDU
Ordu'da hafta sonu aralıklarla yağan sağanak yağış İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde sel, heyelan ve hasara neden oldu. İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi.
Özellikle İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan ve olumsuzluklara yol açan sel sonrası AFAD Başkanı Okay Memiş de Ordu'ya geldi. İl AFAD Merkezi'nde Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve beraberindekilerle bir araya gelen Memiş, yaşanan sel felaketi ile ilgili bilgiler aldı.
AFAD BÖLGEDE
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu'da yağışlar öncesi sıkı tedbirlerin alınarak olumsuzlukların en aza indirildiğini belirtti.
Teyakkuz halinin hala devam ettiğini aktaran ve vatandaşların tüm uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"Dün ve bugün için Samsun ve Ordu illerimizde turuncu alarm verilmişti. Dün Samsun'daydık. Orada her hangi bir can kaybı olmadan bu turuncu alarm atlatılmış oldu. Ordu'da da dün itibar ile sarı ikaz verilmişti. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile diğer paydaşlarımız ile Ordu'da güçlü bir tedbir alındığını gördük. 500'ün üzerinde personel ve yaklaşık 250-300 araç parkı ile riskli bölgelerde teyakkuz halinde beklendi. Şuan için Ordu genelinde İkizce ilçesi de dahil olmak üzere büyük bir sorun şimdilik gözükmüyor. Ama bu durum tedbirleri de hafifleteceğimiz anlamına gelmiyor. Risk ortadan kalkana kadar. İkazlar ortadan kalkana kadar tüm vatandaşlarımızın devlet tarafından verilen tüm uyarılara uymalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz dere yataklarından uzak dursunlar. 15 cm'lik debisi olan bir akarsu insanın ayağını yerden kesebiliyor. 35 cm'lik debisi olan bir su ise bir aracın tekerini yerden kesebiliyor. Bu durumlar dikkat edilmediğinde olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla lütfen vatandaşlarımız bu uyarılara riayet etsinler. Yeter ki can kaybı olmasın. Bizim amacımız can kaybının önüne geçmek. Maalesef dün itibari ile Çaybaşı ilçemizde bir can kaybı yaşandı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu aşırı yağışlarda olumsuzlukları en aza indirmek için tedbirleri alan başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."
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