İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08.05.2025

Sayı : 2024/366 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 9 pafta, 19 ada, 18 parsel sayılı 1251 m2 yüzölçümlü bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazın 1/2 hissesinin maliki olan "Mehmet Ali oğlu Hasan" hakkında görgü ve bilgisi olanların TMK nun 33/2. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur.

Basın No: ILN02221744

#ilan.gov.tr