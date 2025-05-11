İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

26

34090123551

Beykoz

Kanlıca

Hacı Muhittin Sok.

667

4

1.000,00

Beş Katlı On Altı Daireli Bahçeli Kargir Apartman

12/316 (37,97 m²)

Zemin Kat 3 No.lu Bağımsız Bölüm

50,00

2.500.000,00

750.000,00

30/05/2025

11:30