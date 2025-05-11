11 Mayıs 2025, Pazar

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Giriş: 11.05.2025 00:00 Güncelleme: 11.05.2025 00:16

İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK KAMU KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ

SIRA
NO		 DOSYA
NO		 İLÇESİ MAHALLE SOKAK /
MEVKİİ		 ADA
NO		 PARSEL
NO		 Ana Taşınmaz
Yüzölçümü (m²)		 CİNSİ BAĞIMSIZ
BÖLÜM
ARSA PAYI		 KAT NO - BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO		 FİİLİ
DURUMU -
Öncelikli Alım Hakkı		 TAHMİNİ
BEDEL (TL)		 GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)		 İHALE
TARİHİ		 İHALE
SAATİ
1 34260105043 Üsküdar Selamıali Selamet Sok. 122 43 154,19 Bina 10/86 3. Kat 9 No.lu Bağımsız Bölüm Dolu-Ön Alım Hakkı Var 2.400.000,00 240.000,00 28/05/2025 10:00

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

SIRA
NO		 DOSYA
NO		 İLÇESİ MAHALLE SOKAK /
CAD		 PAFTA ADA
NO		 PARSEL
NO		 YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE
HİSSESİ (m²)		 CİNSİ TAHMİNİ
BEDEL (TL)		 GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)		 İMAR
DURUMU		 İHALE
TARİHİ		 İHALE
SAATİ
2 34180100940 Sancaktepe Samandıra -Osmangazi Neşeli Sok. _ 8259 15 223,96 Tam Arsa 6.050.000,00 1.512.500,00 Konut Alanı 28/05/2025 10:30
3 34180102344 Sancaktepe Samandıra -Osmangazi Halil İbrahim Sok. __ 6479 20 215,95 Tam Arsa 5.830.650,00 1.457.662,50 Konut Alanı 28/05/2025 10:45
4 34180102696 Sancaktepe Samandıra -Osmangazi Uğurlu Sok. _ 8823 4 218,44 Tam Arsa 5.897.880,00 1.474.470,00 Konut Alanı 28/05/2025 11:00
5 34180103506 Sancaktepe Samandıra -Osmangazi Hilal Cad. __ 8489 1 146,95 Tam Arsa 3.970.000,00 992.500,00 Konut Alanı 28/05/2025 11:15
6 34400110718 Sancaktepe Samandıra -Osmangazi Şenlik Sok. __ 8965 5 195,05 Tam Arsa 5.266.350,00 1.316.587,50 Konut Alanı 28/05/2025 11:30
7 34400110879 Sancaktepe Samandıra -Osmangazi Destegül Sok. __ 7932 7 184,69 Tam Arsa 4.986.630,00 1.246.657,50 Konut Alanı 28/05/2025 11:45
8 34400110936 Sancaktepe Samandıra -Veysel Karani Fevzi Çakmak Cad. __ 8919 19 247,16 Tam Arsa 5.690.000,00 1.422.500,00 Konut Alanı 28/05/2025 13:30
9 34400111023 Sancaktepe Samandıra -Veysel Karani Recep Tayyip Erdoğan Cad. __ 8926 15 155,22 Tam Arsa 3.880.500,00 970.125,00 Konut Alanı 28/05/2025 13:45
10 34400111025 Sancaktepe Samandıra -Veysel Karani Ceylan Sok. __ 8926 17 120,55 Tam Arsa 2.840.000,00 710.000,00 Konut Alanı 28/05/2025 14:00
11 34400111303 Sancaktepe Samandıra -Veysel Karani Yağmur Sok. __ 6673 31 239,70 Tam Arsa 6.000.000,00 1.500.000,00 Konut Alanı 28/05/2025 14:15
12 34400111325 Sancaktepe Samandıra-Akpınar Elmadağ Sok. __ 8939 4 211,23 Tam Arsa 5.280.750,00 1.320.187,50 Konut Alanı 28/05/2025 14:30
13 34400111830 Sancaktepe Samandıra -Veysel Karani Poyrazlı Sok. __ 8923 2 187,14 Tam Arsa 4.678.500,00 1.169.625,00 Konut Alanı 28/05/2025 14:45

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

SIRA
NO		 DOSYA
NO		 İLÇESİ MAHALLE SOKAK /
MEVKİİ		 PAFTA ADA
NO		 PARSEL
NO		 KİRALANACAK
YÜZÖLÇÜM (m2)		 KİRA
SÜRESİ		 CİNSİ İLK YIL TAHMİNİ
KİRA BEDELİ (TL)		 GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)		 KULLANIM
AMACI		 İHALE
TARİHİ		 İHALE
SAATİ
14 34060400001 Bayrampaşa Orta Mah. İbrahimağa cad. 484 2927 7 1.852,00 2 (iki) yıl Bahçeli Biri Ahşap Diğeri Kagir İki Ev ve Nataman Fabrika 3.500.000,00 (yıllık) 875.000,00 Ticari Amaçlı İşyeri 29/05/2025 10:00
15 34160400004 Kadıköy Bostancı Reyhan Sok. 132 674 3 Kagir Apartman içerisinde 6/232 arsa paylı, Zemin Kat 1 no.lu Bağımsız Bölüm (Daire) 2 (iki) yıl Daire 264.000,00 (yıllık) 66.000,00 Mesken 29/05/2025 10:20
16 34160400010 Kadıköy Zühtüpaşa Egemen Sokak 101 566 113 Bahçeli Kagir Apartman içerisinde 290/2112 arsa paylı, 1. Kat 4 no.lu Bağımsız Bölüm (Daire) 2 (iki) yıl Daire 360.000,00 (yıllık) 90.000,00 Mesken 29/05/2025 10:40
17 34200400003 Maltepe Altayçeşme Bağdat Cad. __ 16669 22 Apartman içerisinde 66/876 arsa paylı, 12 no.lu Bağımsız Bölüm (Daire) 2 (iki) yıl Daire 300.000,00 (yıllık) 75.000,00 Mesken 29/05/2025 11:00
18 34350109880 Ataşehir Kayışdağı __ 1252 28-29-31 500,00 m² çay bahçesi 36,00 m² Prefabrik Büfe 75,00 m² wc 10,00 m² wc 10,00 m² wc (tuvalet) 1 (bir) yıl Arsa 2.220.000,00 (yıllık) 555.000,00 500,00 m² çay bahçesi 36,00 m² Prefabrik Büfe 75,00 m² wc 10,00 m² wc 10,00 m² wc (tuvalet) 29/05/2025 11:20

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

SIRA
NO		 DOSYA
NO		 İLÇESİ MAHALLE SOKAK /
CAD		 PAFTA ADA
NO		 PARSEL
NO		 YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE
HİSSESİ (m²)		 CİNSİ TAHMİNİ
BEDEL (TL)		 GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)		 İMAR
DURUMU		 İHALE
TARİHİ		 İHALE
SAATİ
19 34180103277 Kartal Soğanlık-Yenimahalle Karayemiş Sok. __ 10853 13 173,29 Tam Arsa 4.340.000,00 868.000,00 Konut Alanı 29/05/2025 13:30
20 34240104586 Tuzla Tepeören _ __ 188 7 1.128,40 52840/112840 (528,40 m²) Arsa 6.900.000,00 1.380.000,00 Konut Alanı 29/05/2025 14:00
21 34240104587 Tuzla Tepeören _ _ 189 1 411,46 Tam Arsa 5.760.440,00 1.152.088,00 Konut Alanı 29/05/2025 14:30
22 34240104592 Tuzla Tepeören _ _ 189 7 406,07 Tam Arsa 5.684.980,00 1.136.996,00 Konut Alanı 29/05/2025 15:00

ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

SIRA
NO		 DOSYA
NO		 İLÇESİ MAHALLE SOKAK /
CAD		 PAFTA ADA
NO		 PARSEL
NO		 YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE
HİSSESİ (m²)		 CİNSİ TAHMİNİ
BEDEL (TL)		 GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)		 İMAR
DURUMU		 İHALE
TARİHİ		 İHALE
SAATİ
23 34320100962 Şile Kurnaköy Sıtma Pınarı _ 1559 4 1.060,37 Tam Ham Toprak 4.241.480,00 1.060.370,00 Tarımsal Nitelikli Alan+Ağaçlandırılarak Korunacak Alan+İmar Yolu 30/05/2025 10:00
24 34320108210 Şile Kabakoz Halkevi _ 3416 28 1.044,20 Tam İki Katlı Kargir Ev ve Tarla 3.803.400,00 950.850,00 Orman 30/05/2025 10:30
25 34320108299 Şile Osmanköy Kör Osman _ 1378 142 2.044,42 Tam Ham Toprak 3.066.630,00 766.657,50 Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı+İmar Yolu 30/05/2025 11:00

ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL

Sıra
No		 DOSYA
NO		 İLÇESİ MAHALLE SOKAK /
MEVKİİ		 ADA
NO		 PARSEL
NO		 Ana Taşınmaz
Yüzölçümü (m²)		 CİNSİ BAĞIMSIZ BÖLÜM
ARSA PAYI		 KAT NO/ BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO		 BAĞIMSIZ BÖLÜM
Brüt ALANI ( m²)		 TAHMİNİ
BEDEL (TL)		 GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)		 İHALE
GÜNÜ		 İHALE
SAATİ
26 34090123551 Beykoz Kanlıca Hacı Muhittin Sok. 667 4 1.000,00 Beş Katlı On Altı Daireli Bahçeli Kargir Apartman 12/316 (37,97 m²) Zemin Kat 3 No.lu Bağımsız Bölüm 50,00 2.500.000,00 750.000,00 30/05/2025 11:30
  1. Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti veya yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76 - 78 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
  2. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler:
    a) Geçici Teminat Belgesi; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
    • Tedavüldeki Türk Parası,
    • Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
    • Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
      Tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak yatırılmak istenilen teminatlar; istekliler tarafından İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Üsküdar Mal Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.
      Teminat mektuplarının ise (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
      (b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;
      Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi;
      Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
      Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
  3. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.
  4. İlan listesinde 1. sırada yeralan kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmaza ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
    1. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
    2. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
    3. Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir.
    4. Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
    5. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
    İlan tarihi itibariyle 1. sırada kamu konutu olarak satışa çıkan bağımsız bölümde 4706 saylı Kanunun 4. Maddesi uyarınca içerisinde oturanın ön alım hakkı vardır.
  5. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
  6. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Üsküdar Mal Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir. Nakit olarak yatırılan Geçici Teminatlara ilişkin Alındı Makbuzunun istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) teslim edilmesi gerekmekte olup, Geçici Teminatlarda hesaba EFT kabul edilmemektedir.
  7. Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
  8. Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
  9. Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşMilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
  10. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Basın No: ILN02219623
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