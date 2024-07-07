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Van'da 5 katlı mağazada yangın! 5 kişi hastaneye kaldırıldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 15:41 Güncelleme: 07.07.2024 15:44
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Van’da 5 katlı mağazada yangın! 5 kişi hastaneye kaldırıldı...

Van'ın Erciş ilçesinde 5 katlı giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yerinde büyük hasar oluşurken, dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

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