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Antalya'daki yerleşim yeri yakınındaki yangına yoğun müdahale! Ekipler seferber oldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 15:28 Güncelleme: 07.07.2024 15:46
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Antalya’daki yerleşim yeri yakınındaki yangına yoğun müdahale! Ekipler seferber oldu...

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına havatan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor. Başka bir mahalleye ve ormana da sıçrayan yangında, ilk belirlemelere göre 2 prefabrik ev, 8 sera, meyve bahçeleri ve ormanlık alan zarar gördü. İşte detaylar...

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