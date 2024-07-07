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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 16:26
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Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı...

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 427 sentetik uyuşturucu hap, 30,7 gram sentetik uyuşturucu ve benzeri zararlı maddeler ele geçirildi. İşte detaylar...

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