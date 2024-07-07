Ucuza ev eşyası alayım derken 30 bin TL’sini kaptırdı

Tokat'ta ucuz ev eşyası almak için internet sitesinden alışveriş yapan Talip Atar (45), 30 bin lira dolandırıldı. Atar, "Görüntülü konuşurken telefondaki kişinin eşi de namaz kılıyordu. Bize inandırıcı ve samimi geldiler. Polis olduğunu söyledi. İnandık" dedi.

Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Talip Atar, internetten evine beyaz eşya almak için araştırma yaptı. Atar, internette bir sitede adının B.Y. ve polis olduğunu söyleyerek, tayini çıktığı için eşyalarını satmaya çalıştığını belirten biri ile tanıştı.