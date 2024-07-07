07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Ağrı'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 7 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 14:58
ABONE OL
Ağrı’da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 7 yaralı

Ağrı'da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Feci kazada araç adeta hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör