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Kars'ta şiddetli yağış sele neden oldu

İHA
Giriş: 07.07.2024 14:50
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Kars’ta şiddetli yağış sele neden oldu

Kars'ta etkili olan sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde sel meydana geldi. Sel nedeniyle ev ve ahırları su basarken, ekipler köylerde oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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