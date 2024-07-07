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Bursa'da kontrolden çıkan minibüs devrildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 09:54
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Bursa’da kontrolden çıkan minibüs devrildi

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs devrildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım tek şeride düşerken, olayda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

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