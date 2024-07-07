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PKK/KCK üyesi terörist Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 13:07
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PKK/KCK üyesi terörist Bodrum’da düzenlenen operasyonla yakalandı

Muğla Bodrum'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonla PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram Çağlayan yakalandı.

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