Adana’da sıcaklar bunalttı! Çocuklar sulama kanallarına atladı





KANALDA YÜZEN ÇOCUKLAR YETKİLİLERDEN HAVUZ İSTEDİ

Sulama kanalında serinleyen çocuklardan Yusuf Taşkıran, "Devletimiz bize bir havuz açsa 10 numara olur. Biz burada kimseyi yüzdürmeyiz. Buradan özellikle belediyelere sesleniyorum. Yazık günah, küçük çocuklar boğuluyor. Buraya bir havuz yaparlarsa kesinlikle burada yüzmeyiz. Buraya bir havuz yaparlarsa çok güzel olur. Havuzlar pahalı olunca gelip burada kanalda yüzüyoruz" şeklinde konuştu.