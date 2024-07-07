Adana'da sıcaklar bunalttı! Çocuklar sulama kanallarına atladı
Adana'da mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı. Sıcak hava yüzünden bunalan çocuklar sulama kanallarında vatandaşlar ise parklarda serinlemeye çalıştı.
Adana'da hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı, çocuklar sulama kanallarında, vatandaşlar ise parklarda serinledi. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler sıcaklığı 44 derece gösterdi. Meteorolojinin hava sıcaklığını 38 derece olarak belirlediği kentte, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 48 derece oldu. Sıcak havadan bunalan çocuklar sulama kanallarına akın ederken, vatandaşlar ise serinlemek için parkları tercih etti.
KANALDA YÜZEN ÇOCUKLAR YETKİLİLERDEN HAVUZ İSTEDİ
Sulama kanalında serinleyen çocuklardan Yusuf Taşkıran, "Devletimiz bize bir havuz açsa 10 numara olur. Biz burada kimseyi yüzdürmeyiz. Buradan özellikle belediyelere sesleniyorum. Yazık günah, küçük çocuklar boğuluyor. Buraya bir havuz yaparlarsa kesinlikle burada yüzmeyiz. Buraya bir havuz yaparlarsa çok güzel olur. Havuzlar pahalı olunca gelip burada kanalda yüzüyoruz" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 4 yıldır kanallarda yüzdüğünü belirten Gökhan Yüksel de, "Alıştık artık. İyi yüzdüğümüz için tehlikeli değil. Ölüm Allah'ın emri" dedi. Parkta ağaçların gölgesinde serinlediğini belirten emekli Salim Kaptan ise, "Adana bilindiğinden daha sıcak. Millet kaçacak yer arıyor. Çukurova'nın nem durumu zaten meşhur. Günde 2 sefer banyo yapıyoruz ama nafile" dedi.
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