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Malatya'da aile faciası! Cinnet getiren adam eşini, kızını ve torununu öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 12:51 Güncelleme: 07.07.2024 13:17
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Malatya’da aile faciası! Cinnet getiren adam eşini, kızını ve torununu öldürdü

Malatya'da cinnet getirdiği iddia edilen 61 yaşındaki adam eşini, kızını ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Cani adam yaralanırken; eş, kız ve torun hayatını kaybetti.

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