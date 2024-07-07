Pendik'te zincirleme kaza! 3 araca çarptı durağa daldı: 1 yaralı
İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç 3 otomobile birden çarptı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri otobüs durağına dalarken, durakta bekleyen bir vatandaş yaralandı.
Pendik'te kontrolden çıkan bir araç seyir halindeki diğer üç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri otobüs durağına daldı. Durakta otobüs bekleyen bir vatandaş yaralandı.
Kaza, Pendik D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 09.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem İnci hakimiyetindeki 34 ZH 0213 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken şerit değiştirdiği sırada diğer şeritte seyir eden Doğan Tali kontrolündeki 34 COB 833 plakalı araca, ardından da Volkan Demir'in kullandığı 34 TJM 94 plakalı ticari taksiye ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KT 7541 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Doğan Tali kontrolündeki araç, otobüs bekleyen vatandaşların bulunduğu durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen bir vatandaş yaralandı.
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