Damat kapısına geldi kayınpeder dehşet saçtı! Yer: Esenler

Dün akşam saatlerinde tekrar evin önüne gelen Salih Macat'ı gören eşi, babası Orhan Doğan'a haber verdi. Evine gelen Orhan Doğan sokakta damadı Salih Macat ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Orhan Doğan yanında bulunan silahla Macat'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Salih Macat'ın başına isabet etti. Mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan Salih Macat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Orhan Doğan'ı yanında bulunan silah ile olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü.