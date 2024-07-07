Pendik’te akılalmaz olay! Eşiyle sorun yaşayan adam arabaların önüne atladı





Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Kemal Direk, iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu. İşyerine ait 34 FUF 763 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Direk, aracı yol kenarına park ederek araçtan indi.