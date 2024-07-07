Pendik'te akılalmaz olay! Eşiyle sorun yaşayan adam arabaların önüne atladı
Akılalmaz olay Pendik'te yaşandı. Eşiyle sorunlar yaşadığı iddia edilen Kemal Direk (48), TEM bağlantı yolunda park ettiği otomobilden inerek yola atladı. Bir otomobilin çarptığı Direk olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan Direk'in kullandığı otomobilde, Direk'e ait eşyaların bulunduğu bir valiz ile not bulundu. İşte detaylar...
Olay, saat 16.30 sıralarında Kurtköy TEM bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havaalanı istikametinde meydana geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gümrük memuru olarak çalışan 2 çocuk babası Kemal Direk, iddiaya göre eşiyle sorunlar yaşıyordu. İşyerine ait 34 FUF 763 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Direk, aracı yol kenarına park ederek araçtan indi.
Bir anda yola doğru koşan Direk'e, K.A'nın kullandığı 34 GA 253 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Direk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Direk'in kullandığı otomobilde, Direk'e ait eşyaların bulunduğu bir valiz ile not bulundu.
Direk'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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