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Malatya'da feci kaza! Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 20:19
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Malatya’da feci kaza! Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı Çok sayıda yaralı var

Malatya'da otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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