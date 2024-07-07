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Şanlıurfa’da silahlı kavgada kan aktı! 2 kardeş yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 20:58 Güncelleme: 07.07.2024 20:58
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Şanlıurfa’da silahlı kavgada kan aktı! 2 kardeş yaralandı

Şanlıurfa'da, iki grup arasında henüz çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı. Polis, kavgaya karışan ve olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. Sait İşhanlı (23) ve kardeşi Halil İşhanlı (19), iddiaya göre yolda karşılaştıkları 4 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada Sait ve Halil İşhanlı kardeşler, kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.




İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı 2 kardeş tedaviye alındı.





Polis, kavgaya karışan ve olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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