Şanlıurfa’da silahlı kavgada kan aktı! 2 kardeş yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. Sait İşhanlı (23) ve kardeşi Halil İşhanlı (19), iddiaya göre yolda karşılaştıkları 4 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.