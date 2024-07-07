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Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 07.07.2024 17:38
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Ordu’da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti. Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

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