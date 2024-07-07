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Muş'ta sel felaketi! Genç kız hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 19:18
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Muş’ta sel felaketi! Genç kız hayatını kaybetti

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

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