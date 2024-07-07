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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 07.07.2024 17:34
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 15.50 sıralarında, Malatya -Elazığ karayolu Hacıhaliloğlu mevkiinde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, E.G.Y. idaresindeki 44 LS 778 plakalı Peugeot marka otomobil ile R.Ü. yönetimindeki 34 RE 1303 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Y.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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