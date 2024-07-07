Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kazada, Y.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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