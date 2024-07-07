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Muğla açıklarında deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

Giriş: 07.07.2024 17:11 Güncelleme: 07.07.2024 17:21
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Muğla açıklarında deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 16.55'te yaşanan depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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