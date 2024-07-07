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Malatya'da aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü

İHA
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Giriş: 07.07.2024 13:17
Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet geçiren 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.
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