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Kayseri'de trenle kente gelen kişinin üzerinden 5 kilogram uyuşturucu çıktı

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 15:03 Güncelleme: 07.07.2024 15:44
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Kayseri’de trenle kente gelen kişinin üzerinden 5 kilogram uyuşturucu çıktı

Kayseri'de dışından kente trenle gelen ve yanında 5 kilogram uyuşturucu getiren 19 yaşındaki P.K gözaltına alındı. İşte detaylar...

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