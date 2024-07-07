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Lavanta hasadı başladı! Batman'da birbirinden özel ürünler üretilecek...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 15:06 Güncelleme: 07.07.2024 15:44
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Lavanta hasadı başladı! Batman’da birbirinden özel ürünler üretilecek...

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde tarımsal deneme ve demonstrasyon alanında lavanta hasadı başladı. Elde edilen lavantalardan kolonya, yağ ve sabun gibi ürünlerin üretilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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