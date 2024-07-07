5 katlı bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu! Yer: Hatay





"İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ TEK BİR HAMLEYLE AĞIR HASARLI BİNAYI BİR SANİYEDE YIKTI"

Bina yıkımına şahit olan 24 yaşındaki Katalin Sever, "Maalesef yine deprem ambiyansı yaşadık. Sanki böyle yine aynı duygular, aynı korku ve aynı hüznü yaşadık. Elde değil duygulanmamak. İş makinası operatörü tek bir hamleyle ağır hasarlı binayı bir saniyede yıktı. Biraz üzüntü de var ama sevincimiz daha çok tabii" ifadelerini kullandı.

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