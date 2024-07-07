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5 katlı bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu! Yer: Hatay

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 08:52 Güncelleme: 07.07.2024 09:41
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5 katlı bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu! Yer: Hatay

Kahramanmaraş meydana çifte deprem felaketinde ağır hasar alan Hatay'daki bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. 5 katlı binanın kepçe darbesiyle yerle bir olması kameralara yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binalar da çalışmalar devam ediyor.

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan 2 bin 552. Sokak'taki 5 katlı bina da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



"İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ TEK BİR HAMLEYLE AĞIR HASARLI BİNAYI BİR SANİYEDE YIKTI"
Bina yıkımına şahit olan 24 yaşındaki Katalin Sever, "Maalesef yine deprem ambiyansı yaşadık. Sanki böyle yine aynı duygular, aynı korku ve aynı hüznü yaşadık. Elde değil duygulanmamak. İş makinası operatörü tek bir hamleyle ağır hasarlı binayı bir saniyede yıktı. Biraz üzüntü de var ama sevincimiz daha çok tabii" ifadelerini kullandı.

Yerle bir olduYerle bir oldu YERLE BİR OLDU

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