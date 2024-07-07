Fındıkta 2024 ürünü rekolte çalışması sürüyor

Ordu'da 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini tespit için oluşturulan komisyonların sahada yürüttüğü çalışmalar sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun çalışmalarını yerinde inceledi. Perşembe ilçesindeki bir bahçede gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, 1 Temmuz itibariyle il genelindeki bahçelerde çotanak sayımına başladığını belirterek, bu çalışmaların 15 Temmuz'a kadar süreceğini aktardı.



2024 yılı tahmini fındık rekoltesini belirlemek için çalışan komisyon üyelerinin çalışmalarını büyük bir hassasiyet göstererek sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Komisyon üyeleri her hususu, her ayrıntıyı dikkate almak suretiyle bu çalışmalarını gerçekleştiriyor. Amacımız gerçeğe en yakın fındık rekoltesini tespit etmek. Gerçekleşecek rekolteye en yakın rakamı bulmak istiyoruz. Tüm ekiplerin titizlikle bu çalışmayı gerçekleştiriyor." dedi.