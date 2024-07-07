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Hakkari'de korkutucu kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 07.07.2024 21:45
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Hakkari’de korkutucu kaza! Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Yüksekova-Esendere karayolunda meydana geldi.

Esendere istikametinden Yüksekova istikametine gelmekte olan, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 sağlık çalışanlarına haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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