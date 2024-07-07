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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 35 bin adet hap ele ele geçirildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 07.07.2024 21:11
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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 35 bin adet hap ele ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, uygulama noktasında durdurulan bir araçta uyuşturucu arama köpeği "Thor" ile yapılan aramada, otomobilin arka koltuğunda 3 çanta dolusu toplam ağırlığı 10 kilo 500 gram olan 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsü H.Ö. (33), ekiplerce gözaltına alındı.

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