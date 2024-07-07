Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 35 bin adet hap ele ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, uygulama noktasında durdurulan bir araçta uyuşturucu arama köpeği "Thor" ile yapılan aramada, otomobilin arka koltuğunda 3 çanta dolusu toplam ağırlığı 10 kilo 500 gram olan 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.