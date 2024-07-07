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Alanya'da orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 07.07.2024 22:00
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Alanya’da orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında 300 metrekare ormanlık alan zarar gördü.

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