07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Aydın'da odunluk yangını panik yarattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 14:38
ABONE OL
Aydın’da odunluk yangını panik yarattı

Aydın'da bir binanın yan tarafından bulunan odunluğun tutuşması nedeniyle mahalleli panik yaşadı. Yangında binanın cephesi ve bir araç kısmen zarar gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör