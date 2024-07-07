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Erzurum'da bir aile yok oldu! Otomobil 5 metre yüksekten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 10:29 Güncelleme: 07.07.2024 10:35
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Erzurum’da bir aile yok oldu! Otomobil 5 metre yüksekten düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Erzurum'un Horasan ilçesinden Furkan Uçar yönetimindeki otomobil 5 metre yüksekten düştü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

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