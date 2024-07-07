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Tekirdağ'da Günebakan operasyonu! 54 kişi tutuklandı...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 10:08
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Tekirdağ’da Günebakan operasyonu! 54 kişi tutuklandı...

Tekirdağ'da polisin haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Günebakan' operasyonunda gözaltına alınan 112 kişiden 54'ü tutuklandı.

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