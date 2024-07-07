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Diyarbakır'da korku dolu anlar! Binada yangın çıktı: 4 kişi dumandan etkilendi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 00:03
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Diyarbakır’da korku dolu anlar! Binada yangın çıktı: 4 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binada çıkan yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği dumandan etkilenenler tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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