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Adana'da bahçe yangını: Ormana sıçramadan söndürüldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 07.07.2024 22:58
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Adana’da bahçe yangını: Ormana sıçramadan söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde meyve bahçesinde çıkan ve 3 dönüm alanda zarara yol açan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

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