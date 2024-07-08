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Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonu: 19 kişi yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 08.07.2024 00:12
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Marmaris’te düzensiz göçmen operasyonu: 19 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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