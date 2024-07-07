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El freni çekmeyi unuttu otomobili baraj gölüne düştü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 07.07.2024 22:15
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El freni çekmeyi unuttu otomobili baraj gölüne düştü

Kahramanmaraş'ta park haline bırakılan ve el freni çekilmeyi unutulan otomobil baraj gölüne düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

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