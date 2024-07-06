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Yozgat'ta yangın! Bin dönümlük buğday ekili alan küle döndü!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.07.2024 00:32
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Yozgat’ta yangın! Bin dönümlük buğday ekili alan küle döndü!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler nedeniyle yaklaşık bin dönüm buğday ekili alan yandı.

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