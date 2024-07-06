06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi! 4 araç bir birine girdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.07.2024 00:40 Güncelleme: 06.07.2024 00:45
ABONE OL
Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi! 4 araç bir birine girdi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen tırdan dolayı 4 farklı kaza meydana gelirken, kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör