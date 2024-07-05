İstanbul semalarında esrarengiz görüntüler! Birçok ilden fark edildi | Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi
İstanbul'da akşam vakitlerinde gökyüzünü görenler gözlerine inanamadı. Kentin birçok noktasından görülen bu görüntüler net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra aniden kayboldu. Öte yandan İstanbul çevrelerindeki illerde de ortaya çıkan görüntü kimisini endişelendirirken kimisini ise hayran bıraktı. Gökyüzünde beliren bu durumun sebebi ise merak edilirken Türkiye Uzay Ajansı'ndan görüntülerin sebebine ilişkin bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Megakentte akşam vakitlerinde gökyüzünde ilginç anlar yaşandı. O esrarengiz görüntüler İstanbul ve çevresindeki birçok ilde de fark edildi.
Görenlerin dönüp bir kez daha baktığı görüntüler kimilerini şaşırttı, kimilerini ise heyecanlandırdı.
Akşam saatlerinde gök yüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. İstanbul'un bir çok noktasından görülen ışık huzmesi bir süre sonra gözden kayboldu.
İstanbul'un bir çok noktasında görülen ışık huzmesi görenleri heyecanlandırdı. Özellikle ışık huzmesinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinden geçtiği anlar büyük dikkat çekti.
Sosyal medyada bir çok kullanıcı o anları paylaşırken gökyüzündeki ışık gündem oldu.
ÇORUM
Çorum'un Alaca ilçesinde gökyüzünde görülen ve gök taşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar ise büyük heyecan yaşadı.
'MİNAREYE ÇARPACAK GİBİ GEÇTİ'
Alaca ilçesinde Gıyasettin Yılmaz isimli vatandaş, "İlçeden köye geldiğimizde araçtan malzeme indirirken çocuklar, 'ışık geçiyor' dediler. Baktık, göktaşı, uydu olabilir dedik. Çocuğa hemen video çektirdim. Çok hızlı geçti. Sanki minareye çarpacak gibi geçti. Sonra köyün doğu tarafında kayboldu. Doğu tarafına ilerlerken parçalanıp gidiyordu" dedi.
SAKARYA
Sakarya ve birçok ilde gökyüzünde görülen parlak cisim vatandaşları heyecanlandırdı. Gökyüzünde belirerek düşen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim adeta geceyi gündüze çevirdi. Cismin düştüğünü görenler telefonlara sarılarak o anları saniye saniye kaydetti.
KARABÜK
Karabük'te akşam saatlerinde gökyüzünde tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Büyük merak uyandıran cismin göktaşı olduğu iddia edilirken, gökyüzünde süzülen cisim cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Kentin birçok noktasında o anları kaydeden vatandaşların yaşadığı şaşkınlıklar konuşmalarına yansıdı.
YALOVA
Yalova semalarında meteor olduğu ileri sürülen tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Cismin düşüş anı Yalova'dan birçok kişi tarafından gözlemlendi. Yalova'nın tüm ilçelerinden görülen hareket halindeki cisim cep telefonu kameralarına yansıdı.
Meteor olduğu iddia edilen cismin yeryüzüne düştüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada da tanımlanamayan cisimle ilgili birçok görüntü paylaşıldı. Parlak cismin Yalova'nın yanı sıra Marmara'daki birçok ilden görüldüğü öğrenildi.
BURSA
Bursa'da semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak cisim heyecan oluşturdu. Bir anda ortaya çıkan ışık hüzmesi, cep telefonları kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere dair farklı yorumlar yapılırken, cismin "meteor" olduğu iddia edildi. Öte yandan, tanımlanamayan parlak cisim farklı şehirlerden de görüldü.
TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN O GÖRÜNTÜLERE AÇIKLAMA
Türkiye Uzay Ajansı, İstanbul başta olmak üzere birçok ilden fark edilen o görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Görüntülerin sebebinin yer aldığı açıklama şu şekilde:
"Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu. Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Kimyasal Bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.
Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.
Atmosfer Koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.
Meteoridin Boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."
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