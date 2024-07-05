İstanbul semalarında esrarengiz görüntüler! Birçok ilden fark edildi | Türkiye Uzay Ajansı’ndan açıklama geldi

Sosyal medyada bir çok kullanıcı o anları paylaşırken gökyüzündeki ışık gündem oldu.

ÇORUM

Çorum'un Alaca ilçesinde gökyüzünde görülen ve gök taşı olduğu iddia edilen parlak cisim geceyi aydınlattı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar ise büyük heyecan yaşadı.

'MİNAREYE ÇARPACAK GİBİ GEÇTİ'

Alaca ilçesinde Gıyasettin Yılmaz isimli vatandaş, "İlçeden köye geldiğimizde araçtan malzeme indirirken çocuklar, 'ışık geçiyor' dediler. Baktık, göktaşı, uydu olabilir dedik. Çocuğa hemen video çektirdim. Çok hızlı geçti. Sanki minareye çarpacak gibi geçti. Sonra köyün doğu tarafında kayboldu. Doğu tarafına ilerlerken parçalanıp gidiyordu" dedi.

SAKARYA

Sakarya ve birçok ilde gökyüzünde görülen parlak cisim vatandaşları heyecanlandırdı. Gökyüzünde belirerek düşen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim adeta geceyi gündüze çevirdi. Cismin düştüğünü görenler telefonlara sarılarak o anları saniye saniye kaydetti.

KARABÜK

Karabük'te akşam saatlerinde gökyüzünde tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Büyük merak uyandıran cismin göktaşı olduğu iddia edilirken, gökyüzünde süzülen cisim cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Kentin birçok noktasında o anları kaydeden vatandaşların yaşadığı şaşkınlıklar konuşmalarına yansıdı.

YALOVA

Yalova semalarında meteor olduğu ileri sürülen tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Cismin düşüş anı Yalova'dan birçok kişi tarafından gözlemlendi. Yalova'nın tüm ilçelerinden görülen hareket halindeki cisim cep telefonu kameralarına yansıdı.

Meteor olduğu iddia edilen cismin yeryüzüne düştüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada da tanımlanamayan cisimle ilgili birçok görüntü paylaşıldı. Parlak cismin Yalova'nın yanı sıra Marmara'daki birçok ilden görüldüğü öğrenildi.

BURSA

Bursa'da semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak cisim heyecan oluşturdu. Bir anda ortaya çıkan ışık hüzmesi, cep telefonları kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere dair farklı yorumlar yapılırken, cismin "meteor" olduğu iddia edildi. Öte yandan, tanımlanamayan parlak cisim farklı şehirlerden de görüldü.