Yollarda akıllı ulaşım devrimi! İstanbul, Ankara ve Antalya’da başlayacak | Bakan Uraloğlu duyurdu

TÜRKSAT UYDULARI İLE DESTEKLENECEK

Bakan Uraloğlu, ilk etapta Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara, Antalya ve İstanbul bölge müdürlüğündeki otoyol kontrol merkezlerinde Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu yapılacağını duyurdu. Uraloğlu, "Oluşturulan Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisi standartları ile Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi verilerini tek bir merkezde IoT yazılım çatısı altında toplayarak AUS uygulamalarında koordinasyonu sağlayacağız. Bu sayede sistemler arası bütünlük ve birlikte çalışabilirliğin tesis edilmesi, karayollarındaki sistemlerin izlenebilirliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması, ortaya koyulacak gereksinimler ile teknolojik gelişmelere yön vererek operasyonel kabiliyetin arttırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri alanında Bakanlığımızın bir diğer projesi olan ve bu alanda standartları belirleyen Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde de bütün süreçlerin tamamlandığını belirterek, "Proje hizmete alındığında akıllı ulaşım sistemi mimarisinde veri akışı, Türksat uyduları ile desteklenerek kesintisiz hale getirilecek." ifadelerini kullandı.