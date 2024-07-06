Yollarda akıllı ulaşım devrimi! İstanbul, Ankara ve Antalya'da başlayacak | Bakan Uraloğlu duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk etapta Ankara, Antalya ve İstanbul bölgelerindeki yollarda kullanmak üzere Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu yapılacağını bildirdi. Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde de bütün süreçlerin tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Proje hizmete alındığında akıllı ulaşım sistemi mimarisinde veri akışı, Türksat uyduları ile desteklenerek kesintisiz hale getirilecek." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi" ve "Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi"nde gelinen son aşamaya dair açıklamalarda bulundu.
TÜRKSAT UYDULARI İLE DESTEKLENECEK
Bakan Uraloğlu, ilk etapta Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara, Antalya ve İstanbul bölge müdürlüğündeki otoyol kontrol merkezlerinde Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu yapılacağını duyurdu. Uraloğlu, "Oluşturulan Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisi standartları ile Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi verilerini tek bir merkezde IoT yazılım çatısı altında toplayarak AUS uygulamalarında koordinasyonu sağlayacağız. Bu sayede sistemler arası bütünlük ve birlikte çalışabilirliğin tesis edilmesi, karayollarındaki sistemlerin izlenebilirliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması, ortaya koyulacak gereksinimler ile teknolojik gelişmelere yön vererek operasyonel kabiliyetin arttırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri alanında Bakanlığımızın bir diğer projesi olan ve bu alanda standartları belirleyen Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde de bütün süreçlerin tamamlandığını belirterek, "Proje hizmete alındığında akıllı ulaşım sistemi mimarisinde veri akışı, Türksat uyduları ile desteklenerek kesintisiz hale getirilecek." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'nin Karayolları Genel Müdürlüğü, Türksat ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile yapılan 3'lü protokol çerçevesinde bir AR-GE projesi olarak yürütüldüğünü anımsatarak, "Akıllı Ulaşım Sistemleri mimarisi standartları ile Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi verilerini tek bir merkezde IoT yazılım çatısı altında toplayarak AUS uygulamalarında koordinasyonu sağlayacağız. Bu sayede sistemler arası bütünlük ve birlikte çalışabilirliğin tesis edilmesi, karayollarındaki sistemlerin izlenebilirliğinin ve yönetilebilirliğinin sağlanması, ortaya koyulacak gereksinimler ile teknolojik gelişmelere yön vererek operasyonel kabiliyetin artırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
"30 KİLOMETRE PİLOT UYGULAMA"
AUS IoT Merkez Yazılımının Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğündeki kontrol merkezlerinde yapılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu ile yeni nesil iletişim teknoloji ve protokollerinin kullanılarak haberleşme ve uyarı senaryolarının gerçekleştirileceği Türkiye'de ilk defa 30 kilometrelik kesimde pilot sahada bir proje başlattık. Yolda meydana gelen kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne, yol yapım ve bakım çalışmaları, şerit veya yol kapama gibi trafik güvenliği, seyahat hızı, konfor ve zamanı etkileyen olaylar tespit edilerek yol kullanıcılarına anlık olarak bilgilendirme sağlanacak. Yollara; Akıllı Sinyalizasyon, Kamera, Yol Sensörleri, Görüntü İşleme, Olay Algılama, Değişken Mesaj İşaretleri, Değişken Trafik İşaretleri, Meteorolojik Bilgi Sistemleri gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri kurulacak. Ankara, İstanbul ve Antalya Bölgesinde kurulan kontrol merkezlerinde Sistem ve Network Ekipmanlarının kurulumları yapılacak. Ayrıca Fiber ve Enerji altyapı kurulumları da gerçekleştirilecek." şeklinde konuştu.
PROJE 2026 YILINDA TAMAMLANACAK
Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'nin 23 Kasım 2023 tarihinde başladığını anımsatan Uraloğlu, yazılımın tamamlanması ve saha kurulum süresinin 24 ay olduğunu belirtti. Uraloğlu, projenin işletme ve bakım süresinin ise 12 ay olduğunu, 23 Kasım 2026'da projenin bitirilmesini hedeflediklerini söyledi. Projenin saha keşiflerinin tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, "Detaylı dokümantasyon hazırlıkları yapıldı, yakın zamanda saha kurulumları başlayacak. Ayrıca yazılım analiz ve tasarım kabulü sonrası da yazılım geliştirme aşaması başlayacak." açıklamasında bulundu.
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNE UYDU DESTEĞİ
Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, yerli ve milli uydu haberleşme teknolojilerinin akıllı ulaşım sistemleri alanında kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde bütün süreçlerin tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, "Proje hizmete alındığında akıllı ulaşım sistemi mimarisi, Türksat uyduları ile desteklenerek veri akışı kesintisiz hale getirilecek." ifadelerini kullandı.
Proje hizmete alındığında karayolu ve haberleşme sektörleri başta olmak üzere, ulaşım sektörlerinin birbiriyle entegrasyonunu sağlamak amacıyla Türkiye'nin Ulusal AUS Mimarisi'nin oluşturulduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece insansız kara araçları başta olmak üzere yeni nesil ulaşım teknolojilerinde kullanılan araçların iletişimi Türksatuyduları ile kesintisiz hale gelecek, kazaların da önüne geçilecek." dedi.
Bakan Uraloğlu, projenin iki ana iş paketi kapsamında tamamlandığını söyleyerek, ilk pakette uydu üzerinden haberleşme sağlayabilen Ka Bant Sabit/Mobil IoT Terminal Antenlerin ve Ka Bant Kara SOTM Antenin üretimlerinin tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, "Üretimleri tamamlanmış antenlerin temel saha testlerini 9 Ocak'ta TürksatYerleşkesinde tamamladık. Testleri başarıyla geçen antenler AUS alanında kullanım kabiliyetleriyle tam not aldı." dedi.
İkinci ana iş paketi kapsamında ise Türkiye ve dünyadaki AUS ve AUS mimarileri alanındaki mevcut durumunun detaylı analizini yaparak Ulusal AUS Mimarisi ve yazılımını geliştirdiklerini bildiren Bakan Uraloğlu, Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nin bütün süreçlerinin tamamlandığını ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak proje sonuç raporunun ardından hayata geçirileceğini söyledi.
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