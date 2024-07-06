İçme sularının içinden çıkanlar pes dedirtti

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeniışık, "15 Haziran'da biz bayimize su siparişi verdik. Su siparişinde odalarımızdaki müşterilerimizden gelen şikayet konusunda baktığımızda suların içerisinde bakteri şeklinde bir takım şeyler çıktı" dedi.

Olayın ardından firma yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yeniışık, "Firma yetkilileri bize ulaşamadıklarını söylüyorlar. Biz firma yetkililerine telefon ve mail yoluyla yoluyla ulaştım. Ama bir türlü dönüş alamadım.

En son avukatıma vermiştim bu konuyu. Avukatıma 'Biz firma yetkilisine ulaşamıyoruz' demişler. Telefonlarım 24 saat açık. Abant su yetkilileri bana ulaşamadığını, benimle diyalog kuramadığını söylüyor. Bunun çözümü oluşmadı. Yaklaşık iki haftadan beri bekliyorum" diye konuştu.